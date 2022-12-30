國泰金(2882)旗下國泰世華銀因網路資訊系統服務頻頻出包，金管會調查後認為有未完善建立及執行內控制度缺失，依違反銀行法規定重罰1200萬元、予以糾正，創下歷年資訊系統缺失最重裁罰，並勒令國泰世華銀總經理李偉正減薪3成、為期3個月

國泰世華銀內湖資訊中心10月因大樓業主進行老舊高壓變壓器更換工程，導致ATM、網銀及信用卡收單等功能大當機近4個半小時。12月1日又因內部系統前端優化導致後端交易資訊累積，造成網銀及行動銀行登入異常緩慢、影響長達6個半小時，屢次引爆民怨。

金管會指出，國泰世華銀近期事件影響客戶使用金融服務穩定性，相關缺失顯示就重要資訊系統基礎設施定期維運測試的深度及廣度不足，未完善建立對中台服務系統管理規範，亦未妥適規畫施工時發生事故的緊急應變機制，有未完善建立及未確實執行內控制度缺失。

由於相關疏失有礙健全經營之虞，金管會依違反銀行法規定，重罰國泰世華銀1200萬元罰鍰、予以糾正。同時，因短期頻繁出現系統異常，嚴重影響客戶使用服務，顯示總經理有未善盡督導責任情勢，要求調降總經理李偉正月薪3成、為期3個月。

銀行局副局長林志吉表示，相關法規罰鍰介於200～5000萬元，此次主要基於3大考量決議加重開罰1200萬元，包括事涉重要資訊系統、短期頻繁出包影響金融服務穩定及客戶權益，且10月當機事件影響客戶數達1.8萬筆、相關補償造成實質金錢損害達1118萬元。

同時，金管會要求國泰世華銀應加強資訊系統基礎設施定期維運測試深廣度，針對所提改善措施應經獨立第三人查核並提報董事會、並由稽核單位列管追蹤及納入內部查核重點，同時針對第二支柱監理審查，要求國泰世華銀增加作業風險相關資本計提。

林志吉指出，國泰世華銀因相關事件必須增提0.24倍作業風險資本計提，影響3項資本適足比率約0.15～0.22個百分點不等，若國泰世華銀行要恢復9月底時的資本適足率水準，須增資約42億元。

此外，金管會要求國泰世華銀需全面檢討此案所涉當責人員責任，並研議對委外廠商追償。最後，要求國泰世華銀加強消費者保護措施，包括在第一時間應即時對外充分說明，並提供客戶多元協處管道。