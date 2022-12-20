中華郵政公司宣布，自12月21日起調整存款利率，調升幅度為0.115～0.135個百分點。

一、各期別郵政定期儲金利率調整如下：

(一)一月期定期儲金年利率，一般：固定0.965％、機動0.965％。500萬元(含)以上：固定0.445％、機動0.445％。

(二)三月期定期儲金年利率，一般：固定1.035％、機動1.035％。500萬元(含)以上：固定0.460％、機動0.460％。

(三)六月期定期儲金年利率，一般：固定1.200％、機動1.155％。500萬元(含)以上：固定0.475％、機動0.475％。

(四)九月期定期儲金年利率，一般：固定1.230％、機動1.160％。500萬元(含)以上：固定0.485％、機動0.485％。

(五)一年期定期儲金年利率，一般：固定1.475％、機動1.435％。500萬元(含)以上：固定0.585％、機動0.580％。

(六)二年期定期儲金年利率，一般：固定1.500％、機動1.470％。500萬元(含)以上：固定0.590％、機動0.590％。

(七)三年期定期儲金年利率，一般：固定1.510％、機動1.480％。500萬元(含)以上：固定0.595％、機動0.595％。

二、郵政存簿儲金年利率0.580％。

三、媒體轉帳薪資存款年利率0.635％。

四、郵政劃撥儲金(未領用支票戶)年利率0.455％。

五、公教存款年利率1.470％。

中華郵政明起調升存款利率 調幅最高0.135％
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