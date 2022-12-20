中央銀行宣布升息半碼，中華郵政公司稍早宣布，自明（12月21日）起調整存款利率，調升幅度為0.115至0.135個百分點。
一、各期別郵政定期儲金利率調整如下：
(一)一月期定期儲金年利率
一般：固定0.965%、機動0.965%。
500萬元(含)以上：固定0.445%、機動0.445%。
(二)三月期定期儲金年利率
一般：固定1.035%、機動1.035%。
500萬元(含)以上：固定0.460%、機動0.460%。
(三)六月期定期儲金年利率
一般：固定1.200%、機動1.155%。
500萬元(含)以上：固定0.475%、機動0.475%。
(四)九月期定期儲金年利率
一般：固定1.230%、機動1.160%。
500萬元(含)以上：固定0.485%、機動0.485%。
(五)一年期定期儲金年利率
一般：固定1.475%、機動1.435%。
500萬元(含)以上：固定0.585%、機動0.580%。
(六)二年期定期儲金年利率
一般：固定1.500%、機動1.470%。
500萬元(含)以上：固定0.590%、機動0.590%。
(七)三年期定期儲金年利率
一般：固定1.510%、機動1.480%。
500萬元(含)以上：固定0.595%、機動0.595%。
二、郵政存簿儲金年利率0.580%。
三、媒體轉帳薪資存款年利率0.635%。
四、郵政劃撥儲金(未領用支票戶)年利率0.455%。
五、公教存款年利率1.470%。
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