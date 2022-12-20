中央銀行宣布升息半碼，中華郵政公司稍早宣布，自明（12月21日）起調整存款利率，調升幅度為0.115至0.135個百分點。

一、各期別郵政定期儲金利率調整如下：

(一)一月期定期儲金年利率

一般：固定0.965%、機動0.965%。

500萬元(含)以上：固定0.445%、機動0.445%。

(二)三月期定期儲金年利率

一般：固定1.035%、機動1.035%。

500萬元(含)以上：固定0.460%、機動0.460%。

(三)六月期定期儲金年利率

一般：固定1.200%、機動1.155%。

500萬元(含)以上：固定0.475%、機動0.475%。

(四)九月期定期儲金年利率

一般：固定1.230%、機動1.160%。

500萬元(含)以上：固定0.485%、機動0.485%。

(五)一年期定期儲金年利率

一般：固定1.475%、機動1.435%。

500萬元(含)以上：固定0.585%、機動0.580%。

(六)二年期定期儲金年利率

一般：固定1.500%、機動1.470%。

500萬元(含)以上：固定0.590%、機動0.590%。

(七)三年期定期儲金年利率

一般：固定1.510%、機動1.480%。

500萬元(含)以上：固定0.595%、機動0.595%。

二、郵政存簿儲金年利率0.580%。

三、媒體轉帳薪資存款年利率0.635%。

四、郵政劃撥儲金(未領用支票戶)年利率0.455%。

五、公教存款年利率1.470%。