ESG投資成為顯學，永豐投顧發佈2022年SinoPac+企業永續評鑑成果，涵蓋台灣上市櫃企業32產業共317間企業評鑑，永豐投顧總經理李學詩表示，其中七成企業集中於B+與B等級，A級以上的公司佔18%，台股公司已不僅達成揭露要求，多數企業也著手訂定ESG各面向永續策略與目標，並持續朝向改善永續作為提升，對投資人而言，有更多符合永續投資所期待之優良標的可以選擇。

台股自2013年起主管機關分階段要求上市櫃公司編制與申報企業社會責任/永續報告書，今年度上市櫃企業永續報告書申報數量已突破670間，其中上市公司佔479家，達總上市971家的一半創歷史新高，李學詩指出，評鑑中發現CSR報告書的內容質與量均明顯提升，依循永續會計準則(SASB)揭露比率更是大幅上升，顯示除了因應主管機關日趨嚴謹的要求，企業也更重視投資人需求，願意揭露更詳盡多元的具財務重大影響之永續資訊與資本市場做溝通。

永豐投顧結合具財務重大影響之SASB指標與符合在地企業共通性之重要永續指標，建置SinoPac+企業永續評鑑系統，由領先到落後企業分布A+、A、B+、B、C五等級，評鑑結果顯示，今年度317家公司中七成集中於B+與B級，A以上18%；37%企業評等上升一階，評等較前期上升2階的企業約12%，多由B提升至A等級。

此外，評等未變動企業佔24%，多集中於B級，以半導體產業、電子零組件業與EMS&ODM產業居多，永豐投顧分析，這些企業在有限資源下，優先考量合規與供應鏈要求，因此不論在節能減排、綠色創新與供應鏈管理議題上較有積極作為與中長期規劃。永續投資受市場震盪影響相對小，根據晨星統計，2022年永續相關類型基金資產淨流入仍然維持在高原期，台灣市場表現相當亮眼，永續基金資產達到8.6億美元，排名亞洲第三，佔亞洲(非日本)市場近15%，超過南韓、香港與新加坡。

李學詩指出，永續領域變化快速，尤其永續金融層面資訊揭露為基石，金融市場將更重視具重大性(財務與永續層面影響)之資訊，若企業未能及時掌握ESG趨勢，訂定內部政策與生產營運轉型，可能面臨更大風險甚至被市場淘汰。永豐投顧持續精進SinoPac+企業永續評鑑系統，提供投資人完整、可信及實用的永續評鑑供決策使用。SinoPac+企業永續評鑑系統今年榮獲第19屆國家品牌玉山獎最佳產品(首獎)，及蟬聯 Taiwan SIA台灣永續投資獎，深獲專業肯定，期許朝向成為台灣永續投資最重要的關鍵指標邁進。