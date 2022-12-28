金管會拚淨零兵分五路。金管會主委黃天牧12月29日將赴立院財委會針對「如何藉由金融力道引導資金綠色轉型，落實我國淨零排放目標」進行專題報告並備質詢。就報告顯示，金管會擬有五大策略措施，包括：推動碳盤查資訊揭露、發展永續經濟活動認定參考指引、鼓勵金融機構以資金支持綠色及永續的產業及專案、凝聚淨零共識、強化資訊揭露。目前國銀對六大戰略核心產業放款已達6.87兆元。

據金管會統計至今年11月底，針對六大戰略核心產業放款達6.87兆元，自「獎勵本國銀行辦理六大核心戰略產業放款方案」推出以來，八個月新增9,460億元，前五大銀行為台銀、土銀、合庫、一銀、華銀。

為因應氣候變遷危機，總統蔡英文已在2021年4月宣示「2050淨零排放」是全世界的目標，也是台灣的目標，國家發展委員會於2022年3月30日公布我國「2050淨零排放路徑」，也將「綠色金融」列入淨零排放路徑的十二項關鍵戰略。而金管會透過「綠色金融行動方案3.0」及「上市櫃公司永續發展路徑圖」推動綠色金融關鍵戰略，共有五大重點策略。

在「推動碳盤查資訊揭露，串聯價值鏈減碳」部分，金管會推動金融機構揭露及查證範疇一、二及三碳排放資訊，並要求上市櫃公司應自2023年起依特定產業或按實收資本額規模，分階段揭露溫室氣體盤查及確信資訊，目標於2027年前完成全體上市櫃公司之溫室氣體盤查，於2029年前完成全體上市櫃公司溫室氣體盤查之確信。

在「發展永續經濟活動認定參考指引，引導資金投入綠色及永續活動」部分，則協助企業及金融業判斷何謂「綠色」或「永續」經濟活動。

「鼓勵金融機構以資金支持綠色及永續的產業」則是持續推動綠色授信、永續連結貸款、綠色債券、永續債券、ESG基金等金融商品之發行與投資。

「凝聚淨零共識，完善合作機制」則是規劃組成金融業淨零推動工作平台、且自2023年起對國內金融機構辦理永續金融評鑑。

在「強化資訊揭露，促進資料之整合與應用」部分，自2023年起資本額達20億元以上的上市櫃公司應編製並申報永續報告書，同時為強化ESG資訊揭露品質，自2022年起擴大永續報告書第三方驗證範圍至化學工業、金融保險業之特定事項。