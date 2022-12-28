在聯準會為了抑制升至40年高點的通膨而持續大幅升息後，美國股市經歷了殘酷的一年，投資人莫不渴望來年能夠翻開嶄新的一頁，路透社盤點幾個主要因素將影響2023年的美股表現。

標普500指數今年以來下跌近20%，料將創下2008年以來最大年度跌幅。那斯達克指數今年來更已下跌近34%。

今年美股的焦點包括幾檔飆股失速下墜，亞馬遜今年來股價下跌約50%，特斯拉下跌約70%，臉書（Facebook）母公司Meta Platforms跌約 65%。與此同時，能源股逆勢上揚，且今年來漲幅驚人。

路透社盤點2023年可能影響美股走勢的關注重點包括經濟是衰退還是軟著陸、利潤獲利風險、TINA是否已死（there is no alternative,除了股票別無選擇）、價值股能否依然出色，以及美元是否轉弱。

分析指出，如果明年經濟開始步入衰退，股市可能再度走跌。歷史數據顯示，熊市從未在經濟開始衰退之前觸底。

根據Truist Advisory Services的數據，經濟衰退往往會重創股市，自二戰以來，標普500指數在經濟衰退期間平均下跌29%，但之後通常也會強勁反彈。

投資人擔心對企業獲利的預測，可能沒有充分反映經濟放緩的可能性，這將給股市留下更多下行空間。根據Ned Davis Research的數據，在經濟衰退期間，企業獲利平均下跌24%。

今年美元兌其他貨幣的飆漲使許多美國企業的獲利受到衝擊，雖然美元在最近幾周回吐了部分漲幅，但強勢美元能否繼續轉弱將取決於投資人認為相較於其他央行，聯準會的鷹派程度如何。