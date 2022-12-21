高雄一間安養機構的張姓男員工，前年陪伴遭解雇的女同事阿雅（化名）返家，未料張男乘機強行摟對方腰部與臀部，還伸手捏胸，慘被對方報警提告。一審依犯強制猥褻罪，處有期徒刑10月，案經上訴，遭高雄高分院駁回，可上訴。

判決書指出，張男與女子阿雅均為高雄一處安養機構的員工，2020年4月9日晚間，阿雅遭解雇後獨自下班，張男便假好心陪伴阿雅返家沿路攀談，行經一處公園時，張男的手不安分，強行摟上阿雅的腰際，甚至還掐捏阿雅的臀部與胸部，阿雅不堪受辱，遂報警提告。

對此，張男接受偵訊時，坦承曾與阿雅攀談並觸摸對方身體，但否認犯行，稱當時擔心阿雅獨自返家會有危險，才牽腳踏車陪伴對方走回家，途中看阿雅遭心情低落，才伸手輕拍阿雅頭部、肩膀與頭部加以安慰，否認曾觸摸胸部及屁股。

一審橋頭地院審理時，法官勘驗2人說法，發現張男曾在事後傳訊息向阿雅道歉，稱「昨天是看你無助很可憐…我一時難過幫你當作像自己妹妹一樣…希望你不要害我，不要亂講話把事情越鬧愈大」、「對不起，可不可以跟你和解，不要亂告我我跟你道歉，撤銷告我，我是一時心疼你才摸摸你的頭髮…想要鼓勵你」等語，認定張男明確知道肢體接觸已造成阿雅不適。

法官參考阿雅丈夫的證詞，他稱事發當日阿雅返家後看起來很憂鬱，與平常不同，都不太講話，他詢問發生何事，阿雅就情緒崩潰大哭等，認為張男的行為犯行屬實，且導致阿雅心理與精神異常，採信阿雅說詞，酌情後依強制猥褻罪，累犯，處有期徒刑10月，案經上訴，被高雄高分院駁回。可上訴。