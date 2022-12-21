中碳（1723）總經理方明達21日表示，今年第四季因油價回跌，中碳營運欠佳，但，包括苯等化學品已從谷底回升，加上碳材需求持續增加，因此，明年營運審慎樂觀，為了因應未來負極材料、石墨塊材及石墨電極棒的需求快速成長，中碳已擬規劃擴建石墨化產能，將從目前的年產能2,000噸擴大到2032年的1.8萬噸。

中碳21日參加中鋼集團的法說，中碳總經理方明達簡報指出，為了將碳材料做大做強，中碳已經擬定10年擴產計劃，二期石墨化工廠擴建工程案，在今年5月董事會通過8.9億元的預算之後，已經開始興建，二期石墨化產線規劃新增石墨化產能4,000噸，相關設備預計於2024年第2 季完成建置，屆時，石墨化產能將從目前的2,000噸大幅拉升到6,000噸。

他說，由於負極材料、石墨塊材及石墨電極棒的需求快速成長，中碳明年來自客戶的碳材需求，對比今年，仍有相當幅度的成長。

方明達表示，碳材需求持續增加，主要來自電動車、儲能設備、5G以及矽材等，中碳看好此類需求將持續向上，因此，在2024年到2032年之間，將再進行2條石墨化產線，將石墨化產能從2024年的6,000噸，大增到1.8萬噸。

其中，化合物半導體碳化矽（SiC）製造的關鍵性碳材料，中碳明年即可開始供應高純度的碳材，進軍半導體業製程用石墨零組件市場。

方明達指出，除了碳材料明年需求持續增加，化學材料今年第四季隨著國際原油下趺之後，應該已到谷底，加上鋼鐵價格的帶動，明年回升機會極高，例如，苯價今年從最高價每噸1,400美元，下跌到最低的700多美元之後，已經走穩，因此，整體而言，中碳明年的營運可說是審慎樂觀。