Embark Group投資長Peter Toogood表示，隨著各國央行加大縮表力道，即使沒有充分的理由，明年政府公債殖利率仍可能走高，料將影響股票走勢。

過去一年來，世界各地央行的政策已經從量化寬鬆（QE）轉向量化緊縮（QT），也就是從購買債券以推升價格並壓低殖利率，藉此降低借貸成本並提振支出，轉向出售資產推升殖利率以抑制通膨。

投資人對聯準會等央行的激進政策與大幅升息是否將「轉向」的希望與失望，主宰著近幾個月來股市和債市的走勢。過去幾周市場經歷了短暫的反彈，即是因為數據顯示許多主要經濟體的通膨可能已經到頂，央行的政策路徑可望轉向。

Embark Group投資長Peter Toogood表示，通膨數據很好，我對明年最大的擔憂仍然一樣，我仍然認為即使沒有充分的理由，明年政府公債殖利率仍可能走高。我仍然認為今年9月就是一個很好的警告，告訴我們如果政府繼續支出會發生什麼事。

美國公債殖利率在今年9月飆升，10年期債息一度漲破4%，當時投資人正試圖預測聯準會的下一步行動。與此同時，英國公債殖利率急升，迫使英國央行緊急進場干預以確保該國金融穩定，並防止英國退休基金破產。

Toogood表示，2023年從QE轉向QT將推升債券殖利率，因為政府將發行債券，但央行不會再買。例如過去六年來，歐洲央行買了每一檔歐洲主權債券，但明年他們不會再這麼做。

歐洲央行宣布從明年3月起開始減持5兆歐元（約5.3兆美元）債券，而英格蘭銀行則表示將加快資產出售的步伐，2023年第一季將出售97.5億英鎊的英國公債。

Toogood表示，對投資人來說，這個變化與明年聯準會的政策「轉向」一樣重要。債券市場和股票市場是相關聯的，我認為這是今年的主題，明年也必須對此保持警惕。他並表示，借貸成本持續上揚將衝擊「無法獲利的成長型股票」並導致資金輪動轉向價值股，進而持續影響股市。