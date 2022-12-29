工紙大廠榮成(1909)今（29）日應邀召開線上法說，受中國大陸疫情衝擊，2022年營運由盈轉虧。展望後市，隨著疫情封控不利因素消除，集團預期中國大陸經濟復甦動能有望在明年第二季加速，疫情後工紙及紙箱需求應可樂觀預期將好轉，有助榮成營運恢復常態。

榮成2022年11月自結合併營收485.71億元、年減5.38％，仍創同期新高。惟營業虧損2.47億元，較去年同期獲利41.21億元大幅轉虧。稅前虧損6.02億元、其中歸屬母公司稅前虧損6.27億元，較去年同期獲利30.37億元、29.46億元大幅轉虧，稅前每股虧損0.49元。

榮成財務長暨發言人王瑞榮指出，今年台灣維持穩定獲利，整體營運下滑轉虧主要受中國大陸疫情影響。由於疫情爆發時不少下游客戶暫時性停工，經濟活動停擺使整體市場經濟動能減緩、民生消費意願及對終端需求轉弱，各產業均全面性下滑。

其中，占工紙成本6～7成的廢紙價格，過往在成品紙需求下滑時會同步下降，使工紙產業幾乎不會發生虧損。但今年中國大陸由於出現各大城市同步封控的前所未見現象，廢紙價格因物流問題造成的稀缺狀況，使價格不降反升，為造成毛利下滑的關鍵因素。

隨著中國大陸12月起解除動態清零，從「防感染」轉向「保健康、防重症」，目前疫情處於快速攀升期，預期感染率在春節前後將達最高峰。而參照全球各國防疫經驗，染疫人數達5成約為高峰，之後就會明顯降溫，按此推算，中國大陸疫情約3個月後可望降溫。

榮成推估，在疫情降溫配合氣溫回升下，明年2月後「疫情封控」的不利因素有機會消除，消費及物流重啟將帶動紙箱需求回升，使中國大陸明年第二季經濟動能有望由復甦轉向加速，且兩岸政府可能推出新利多政策刺激經濟，均有助用紙需求增加，有助榮成營運恢復常態。

榮成表示，近期台灣工紙稼動率大致維持100％滿載。中國大陸稼動率10月時為100％滿載，11月起因疫情嚴峻降至92％，12月及明年1月因安排部分紙機歲修，預期將進一步降至約80％，若2月後疫情趨緩，營運有機會恢復過往全產全銷狀態。

榮成指出，第二季封城造成整體生產成本增加的問題，在10～11月再度發生，惟12月初宣布解封後即迅速回跌。雖然疫情爆發可能使廢紙回收動能小降，使毛利短期內看不出明顯改善，但隨著大規模封城已成過去式，預期上述狀況為短期現象，很快就會恢復常態。

同時，中國大陸同業今年歷經疫情造成需求下滑經驗，已學會利用部分停機跟延後建廠的方式直接減少市場供給，讓成品紙價格不致崩盤，達到供需平衡。由於中國大陸仍以內需市場為主，若未來政策對經濟有利，明年疫情後工紙及紙箱需求應可樂觀預期將好轉。