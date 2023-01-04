高通膨壓力導致家庭生活水平遽降，進而衝擊經濟活動，高盛經濟學家預測，英國今年經濟勢必衰退，在G10（10國集團）國家中敬陪末座，萎縮幅度與俄羅斯不相上下。

華爾街投行高盛在2023年宏觀經濟展望報告中預測，英國今年實質GDP萎縮1.2％，表現在G10中墊底，但2024年將由負轉正擴張0.9％。

這意味英國2023年經濟只比俄羅斯好一點。俄烏戰爭看不到盡頭，俄國持續承受西方經濟制裁壓力，高盛預估俄國今年經濟萎縮1.3％，明年正成長1.8％。

高盛對英國經濟的預測，顯然比市場共識還悲觀，市場普遍預期英國今年GDP萎縮0.5％，明年擴張1.1％。

但經濟合作發展組織（OECD）預估，未來幾年已開發國家雖面臨相同的總體經濟逆風，英國的表現卻是明顯落後，比不上其他G7（七國集團）成員，倒是與俄羅斯不相上下。

高盛首席經濟學家哈祖斯（Jan Hatzius）及其團隊的總結是，歐元區與英國已步入衰退，因為兩者都經歷「冗長的家庭能源帳單大漲」，以致於通膨率被推到比其他地方更高的峰點。

高盛團隊指出：「高通膨進而影響到實質收入、消費及工業生產。我們預測到2023年第一季，歐元區實質收入劇減1.5％，英國的減幅達3％，此情況將持續到第二季，要到下半年才會好轉。」英國預算責任辦公室（OBR）預測，全英生活水平的倒退程度，將是有史以來最嚴重。OBR預估，衡量生活水平的實質家庭可支配所得，2022-23年下滑4.3％。

諮詢機構安侯建業（KPMG）估計，英國今年實質GDP萎縮1.3％，明年局部復甦0.2％。收入遭到壓縮是主因，通膨與利率雙高大大削弱家庭購買力。

英國央行去年12月升息2碼，基準利率拉高到3.5％，但上月通膨率自41年高點回跌。畢馬威預期，隨著通膨逐漸降溫，今年第一季英央料將銀行利率調升至4％，然後採取觀望態度。