哈利為宣傳回憶錄《備胎》（Spare）接受專訪

薩塞克斯公爵（Duke of Sussex）哈利不顧一切，在即將出版的大爆料回憶錄《備胎》（Spare）中，鉅細靡遺地公開家醜，痛批家人。王室分析家兼查爾斯的傳記作者梅爾（Catherine Mayer）說，大家都忽略了哈利攻擊王室的「極災難性」意涵。

據《衛報》（The Guardian）報導，梅爾認為，西班牙版《備胎》把焦點放在個性衝突上，而衝突部分是由王室宣傳機器所助長。無論英國大眾是否要求變革，都可能危及英國的君主立憲制。她指出，或許這將標誌君主制結束的開始。

梅爾說，有鑑於目前民眾對國家缺乏信任，加上右翼政治高張。英國王室成員成了民眾仇富、對厭女症和種族主義感到憤怒的替代標靶。畢竟王室代表了不平等，因此也正面臨危急存亡關頭。

Prince Harry’s book could be ‘beginning of end’ for royals, warns Charles’s biographer https://t.co/1PsCkyCbIZ — The Guardian (@guardian) January 8, 2023

梅爾說，無論是哈利公開網飛（Netflix）紀錄片、回憶錄，或是在電視上頻頻接受專訪，大家都忽略了一些根本問題。他指控王室霸凌、種族歧視、厭女和階級差異，而梅爾預測，要是這些問題得不到解決，這一切最終都將破壞民意支持王室繼續存在的根基。

此外，梅爾強調，這不只是茶餘飯後的王室鬧劇，王室接受納稅人龐大的資金，也具有重要的地位，值得嚴肅以對的，將是它的未來。