哈利梅根和英國王室的戰爭

就在哈利出大爆料回憶錄《備胎》（Spare），對王室家人展開一連串攻擊後，1名王室知情人士透露，英王查爾斯很快就會提議給梅根5000萬美元（約15億台幣）的離婚協議金，好換回兒子哈利。

據天空新聞（Sky News）網16日報導，查爾斯認為，哈利會對王室拋出震撼彈是梅根的錯，而他願意不計一切代價，以拯救兒子。

隨著哈利的回憶錄在全球引發軒然大波，據高級廷臣告訴《全球雜誌》（Globe magazine），查爾斯怪梅根搧風點火，促使哈利對英國王室進行破壞性指控。而他願意竭盡所能，好拯救哈利，以免兒子虛擲人生。

這名廷臣說，查爾斯願意「原諒哈利近3年來對王室造成的可怕傷害」。他認為，哈利被梅根牽著鼻子走，「看不出自己正走向災難，現在就必須脫身」。此外，查爾斯認為，由於梅根很貪婪，這筆錢會打動她，夠她用下半輩子了。據說這筆慷慨的關係買斷費中，包括了對兩人子女的撫養費，而梅根還能保有公爵夫人頭銜。

就在傳出這項充滿爭議的計畫前，哈利指控，查爾斯說，自己必須為威廉，凱特和他付很多錢，已經沒有足夠的錢去提供梅根財務支援了。然而，哈利說他很快就了解到，老爸根本不在乎錢，並暗示查爾斯只是忌妒梅根的人氣日益高漲。