英國汽車製造商捷豹路虎(Jaguar Land Rover)周一表示，由於需求旺盛和晶片供應的改善，銷量增加15%，因此預計2023財年第3財季(10~12月)將實現4億英鎊(約4.85億美元)的自由現金流。

該公司曾在3個月前預測，2023財年下半(2022年10月~2023年3月)將實現正值的現金流，全財年將「接近盈虧平衡」。

塔塔汽車於2008年收購捷豹路虎，此前曾設定目標：本財年要實現10億英磅的自由現金流。此外在10~12月中，扣除中國的合資企業，該財季銷量為年增15%，至7萬9591輛。該財季整體的銷量為年增5.9%，至8萬4827輛。

該豪華汽車公司說，在上一財季的10~12月裡，訂單增加1萬筆，來到21.5萬筆訂單。

捷豹路虎的業績表現對於母公司塔塔汽車至關重要，因為前者貢獻了母公司約6成的營收。

然而由於新冠疫情的封鎖措施，上季在中國的銷量卻下跌13%。該公司是在中國的常熟市與當地合資企業生產汽車。