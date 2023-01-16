東元電機（1504）16日宣布，由子公司安能綠電收購鑫盈能源旗下的台澎能源科技100%股權，以加速擴大東元電機在太陽能發電案場的市占率。東元表示，此次收購台澎能源，將有利於擴大自有案場，作為策略開發產品場域驗證、並快速建立實績。

東元董事長邱純枝表示，著眼於電業自由化之後，光、儲結合會是市場發展趨勢，東元將逐步建立規模化的電廠管理、電力調度等能源管理能力，此次藉由太陽能案場的投資與建置，結合東元原有的儲能與能源管理系統，奠定未來參與電業營運市場的基礎、佈局龐大商機。

東元與鑫盈能源簽署股權收購合約，東元此次收購標的「台澎能源科技有限公司」，目前已完成太陽能案場掛表約2MW，並取得台中市綠能屋頂標案、高雄市警局屋頂太陽能標案、澎湖校園屋頂太陽能標案等，正陸續施工中。

鑫盈能源成立逾10年，累計完工併聯掛表的太陽光電案場數超過500座，裝置發電量逾35MW。鑫盈能源董事長徐嘉男指出，預期2023年底前，台澎能源將完成10～15MW的太陽能案場建置，有助於東元集團加速在太陽能案場的統包工程與建置的市占率；鑫盈能源也期待未來與東元發展再生能源領域的各種合作可能性。

東元近年來積極布局綠電市場，不僅完成集團亞洲地區太陽能設施建置全線發電，大幅提高了自家工廠再生能源用電比例；也在2022年取得台電最大的儲能案場（60MW龍潭儲能系統）統包工程，投入台電廣設儲能系統和分散電網的韌性計劃，同時也開發氣體高壓絕緣開關設備、電網數位化設備等電力相關重要設備。