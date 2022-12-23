未來一年內各國衰退機率上升趨勢不變，代表各國未來軟著陸的可能性仍低，看法保守，也導致市場震盪，不過，最近一個月醫療與生技ETF資金流入居前，細分醫療子產業來看，市場長期超配健保公司，今年則加買生技，顯示資金流向醫療股仍是以資金避風港為主要考量。

台新醫療保健新趨勢基金經理人黃俊晏表示，全球醫療指數本益比升至17.6倍，但與年初的20倍相比仍不算貴；考量預期ROE達30.1％，僅須支付17.6倍的本益比，物美價廉。

在操作上，產業配置上可以製藥、生命科學工具、生技、醫療設備、預防保健為主。其中，製藥、健保、大型生技評價較不受利率影響。儘管市場氣氛較為樂觀，但市況仍不算穩定，後市變數仍多；考量利率與市場風險降低但仍未消散，醫療保健剛性需求、不受景氣影響的優勢，是現階段絕佳資產配置。

富蘭克林華美投信認為，生技醫療類股一直是最具剛性需求支撐的一群，目前生技類股多頭行情仍在，醫療保健產業中的生技製藥、醫療通路與服務等防禦性領域，2023年仍有望再次吸引資金進駐。