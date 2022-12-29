生技大老、浩鼎創辦人暨董事長張念慈，今日上午10時許於美國聖地牙哥家中猝逝，享壽72歲。平時從事新藥研發的他，生活上也相當熱衷戶外活動，爽朗又慷慨的個性讓員工從未感覺和他有距離，收到來自美國的噩耗，員工相當震驚及不捨。

生於1950年的張念慈，畢業於台灣輔仁大學化學系畢業、美國布蘭戴斯（Brandeis）大學有機化學博士、麻省理工學院博士後研究。曾任職Merck、Sharp＆Dohme等知名藥廠，之後成立多家公司，後於2002年創立浩鼎。

浩鼎成立後，在主動免疫抗癌藥OBI-822臨床試驗解盲題材帶動下，2015年股價衝上755元，一度坐上生技股王的寶座，之後股價因解盲不如預期重挫，緊接著張念慈又捲入內線交易案，對公司和他都是一大打擊，所幸最終判決無罪。

張念慈平日在台、美時間各半，在美期間，上班都以遠端與台北公司連線，透過視訊開會並交辦事項，儘管不在台灣，員工也從未感覺和他有距離。今上午9點，張念慈才與主管通電話。未料半小時後接獲噩耗，令員工非常震驚。

浩鼎指出，張念慈對新藥研發始終懷抱無比熱情，研發的產品都是first in class，best in class的首創全新藥物，他提出的新藥成功「四才」條件，即人才、選材、智財及錢財，即被生技界喻為經典。

浩鼎表示，除了從事高風險的新藥研發，張念慈在生活上也處處體現他冒險的精神，早年喜歡登山、玩遊艇、風帆，率員工一起泳渡日月潭；他重視家庭，喜歡廚藝，講究品味；不過，最強調的身分則是虔誠基督徒，樂善好施，對培育自己的母校輔大則長期贊助各種教學發展計畫。