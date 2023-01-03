美國投資巨擘先鋒集團（Vanguard Group）與人資技術公司Paycom Software等企業近日要求員工增加實體辦公天數，或是確實遵守公司制定的混合辦公規定，違抗者幾週內可能面臨辭退命運，顯示越來越多雇主企業無法忍受空蕩的辦公空間。

2022年12月，先鋒集團在發給員工的備忘錄指出，許多人並未遵守每週二～四實體上班的規定。過了幾天後，部分員工被告知，不遵守規定的話將遭到開除且領不到資遣費。

Paycom員工也遭遇類似處境，高層要求他們最快1月開始必須完全恢復實體上班。Paycom發言人表示，許多員工自2021年8月起陸續返回辦公室上班，公司總部如今近八成員工一周在公司上班五天。

在疫情期間，企業採取寬鬆態度執行員工返回辦公室政策，深怕嚴格執行恐傷害士氣並導致離職率攀升。但人資顧問表示，隨著經濟衰退的威脅升高、就業市場出現變化，勞工握有的籌碼下降，促使雇主更敢於調整工作方式。