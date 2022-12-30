勞動部部長許銘春與工業區廠商聯合總會會長賴博司30日共同邀請北部15個工業區，近百家廠商的負責人及高階經理人，舉辦「移工留才久用方案」座談會，並由聘有中階技術人力的廠商分享申請經驗，以及移工轉任中階人力後「無工作年限、免繳就業安定費、不占移工名額」等好處，可紓緩缺工問題。

勞動部與工業區廠商合總會合作，在觀音工業區服務中心辦理座談會，由勞動部許銘春部長親自出席說明方案內容。許銘春表示，臺灣人口老化、少子化及勞動力結構改變逐年減少已是事實，加上近2年疫情關係，移工來臺人數減少，許多產業及家庭照顧面臨缺工，但優秀的移工技術成熟後，卻因工作年限限制必須返國，常被其他國家挖角，不利雇主的人力安排及臺灣整體勞動力發展。因此勞動部推動移工留才久用方案，解決中階技術人力缺工問題，不僅要留用工作滿6年以上的移工，也要延攬在臺灣取得專科副學士的僑外生，讓雇主有更穩定的外國中階人力。

勞動部說明，移工轉任中階技術人力對雇主的好處，包括中階技術人力無工作年限限制、免繳就業安定費、不占原本移工名額並可引進新移工；對於移工的好處，則可提升僱用薪資、可繼續留臺工作職涯明確、可銜接永久居留移民制度。移工符合連續工作滿6年以上、工作年資累計達11年半或是僑外生在臺取得副學士學位，僱用薪資達3.3萬元或年總薪資50萬元、僑外生首次聘僱達3萬元（僱用薪資達3.5萬元以上，則可免除技術條件），並具有專業證照、訓練課程80小時證明或實作認定的技術條件之一，就可以由雇主申請從事產業中階技術工作。

至於中階技術機構看護工作薪資須達2.9萬元（僱用薪資達3.1萬元免除技術條件），中階技術家庭看護工作總薪資須達2.4萬元（僱用薪資達2.6萬元免除技術條件），且完成教育訓練20小時或取得照顧服務員技術士證，及語言能力通過國語聽力或口說基礎級測驗合格、語言訓練36小時或由僱用3年以上的雇主自評合格。

另外，今日也有廠商到場分享中階技術人力申請經驗。廠商表示，移工留才久用方案除了有助留任資深且技術成熟的移工，避免被國外產業挖角之外，廠內移工也都很感謝有晉升為中階技術人力的機會，有助於勞雇關係穩定，而且線上申請很方便。今日上臺分享的其中一家電子製造業廠商自9月起已申請88名移工轉任中階技術人力；另一家紡織業者，則轉任8名中階技術人力。二家廠商都表示，未來其他符合條件的移工也會陸續申請。

勞動部補充，為加強向雇主說明，已辦理宣導活動154場次，參與人次7,805人，並拜訪聘僱移工百人以上的重點雇主面對面說明，雇主反映熱烈。勞動部將持續透過多元管道進行宣導，及繼續辦理大型座談會，協助廠商雇主瞭解方案內容及提出申請，雇主如有申請問題可以撥打1955專線或02-89956000洽詢，或上留用外國中階技術工作人力計畫資訊專頁查詢。