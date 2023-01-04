據統計，截至今天下午4點為止，土地銀行收到9萬2190件「勞保紓困貸款」申請，勞保局提醒，將於1月7日截止受理，請有需要且符合申請資格的勞工朋友儘快登錄「台灣土地銀行入口網站」申請或至台灣土地銀行各地所屬分行洽辦，只要符合申貸資格且未有缺件等情事就可以在農曆年前撥款。

只要勞工符合生活困難需要紓困、參加勞工保險年資滿15年、無欠繳勞工保險費及滯納金、未曾借貸勞保紓困貸款，或曾借貸已繳清貸款本金及利息即可申請最高10萬元勞保紓困貸款。

勞保局表示，為方便勞工朋友申貸，今年勞保紓困貸款仍維持往例可至臺灣土地銀行網站網路申請、窗口臨櫃申請或以郵遞方式申請，請勿至勞保局申請，以免耽誤而超過申請期間。勞工朋友申請後可透過臺灣土地銀行入口網站查詢辦理進度及核定結果，掌握申請進度。

勞保局說，近日勞工朋友詢問較多關於勞保紓困貸款仍有舊欠餘額，可否先行清償後再申請2023年勞保紓困貸款，勞保局說明，凡於受理期間內，提前還清舊欠本息且符合本次申請資格條件者，亦可再申辦本次貸款。

勞保局提醒，勞保紓困貸款是為幫助勞工朋友紓解一時的經濟困難，而非提前支領未來的老年給付，未清償之本息雖可於未來申領勞保給付時扣減，惟勞保給付係勞工朋友將來生活保障，請珍惜這層保障，貸款後務必按時還款，避免未來申請給付時給付金額遭扣減而影響生活。