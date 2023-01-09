為加速台南產業邁向永續經營目標，南市府積極輔導未登記工廠合法化。依據「特定工廠登記辦法」規定，2023年3/19為未登記工廠提出改善計畫的最後期限，台南市經發局呼籲已申請納管的業者，不論是否已核准納管，務必於期限前提送改善計畫，逾期未提出則將駁回納管申請，且納管輔導金依法不予退回，請業者務必要把握截止期限。

台南市長黃偉哲表示，截至2022年12月29日止，已核准1644家既有未登記工廠納管申請，納管核准率65.30%；特定工廠則是已核准797家、核准率95.33%，而未登記工廠轉型合法需經歷4個階段，包括申請納管、提出工廠改善計畫、實質改善取得特定工廠登記、申請用地變更，最終取得合法一般工廠登記，而工廠改善計畫申請即將於2023年3月19日截止，提醒業者務必把握期限，盡早完成改善以期取得合法化經營。

台南市經發局長林榮川說，關於工廠改善計畫，主要是輔導業者針對工廠範圍進行環保、消防、建築結構、排水等與環境改善有關的規劃檢討，其中有關建築物配置平面圖、建築物面積計算表、建築物結構安全證明及消防圖等，須由專業技師、建築師或消防設備師簽證。

而土地非自有者，應檢附所有權人同意書或租賃契約，並依改善計畫所承諾事項於一定期限內完成施設，為協助業者提送改善計畫，2022年本局辦理4場輔導說明會，業者如有任何問題亦可洽詢本局工商行政科，會由專人提供諮詢服務。

台南市經發局補充，另外針對位於農產業群聚地區低汙染既有未登記工廠，亦務必於2023年3月19日前提出轉型為經濟部公告19項農業相關行業別、或遷廠、關廠計畫及附申請切結書，其中提出轉型者請一併提出特定工廠改善計畫，本局將依據業者廠房及建築物面積、僱用員工人數、現行污染防治設備及環保違規紀錄等，核定輔導期限2至4年，有正當理由者得申請展延，展延期限合計不得超過2年。(記者張雅雲/高雄報導)