苗栗縣大湖鄉正值草莓季。（李京昇攝）

苗栗縣大湖鄉有「草莓之鄉」美譽，冬天正是迎接草莓季來臨，苗栗縣政府衛生局為維護消費者食品安全，抽查中盤商、販售端23件，檢驗結果全數符合規定，並公布7家草莓相關的優良食品業者，希望讓大家採得開心也吃得安心。

苗栗縣大湖鄉是草莓重鎮，全鄉栽種面積達400多公頃，被譽為草莓王國，不過今年除氣候影響，又遭受萎凋病、葉枯病等病害侵襲，初步估計損失將近4成，加上最近市面上流傳「草莓的農藥很重，吃多會致癌」、「草莓好吃，但是不敢吃」，民眾對於草莓多農藥的傳統負面迷思，讓許多人又愛又怕。

苗栗縣衛生局指出，近年來食安意識升高，草莓防蟲害的耕作已逐漸轉型採有機、友善、IPM等管理技術，加上農民產銷履歷驗證及業者自主管理，每一步生產鏈都有層層把關，消費者可以不必過度擔憂。

衛生局為維護消費者食品安全，近期抽驗大湖草莓中盤商及販售端共計23件，檢驗380項農藥殘留，檢驗結果全數符合規定。去年辦理「食品衛生管理分級評核」中，特別針對客庄浪漫大道台三線沿途草莓相關食品業者，輔導業者符合食品良好衛生規範準則，並稽查家數達23家，包括中西餐廳12家、甜點咖啡廳2家、早餐店5家、烘焙業2家及其他餐飲業2家。

衛生局指出，稽查重點包括食品業者是否有落實登錄、作業場所的衛生管理、從業人員衛生管理、原料來源追溯與管理、產品責任險等，評核結果共有7家業者獲選優良食品業者，分別為優等3家、良等4家。

評核結果3家優等名單，巧克力雲莊、鄉村客棧、好農村客家美食廣場；4家良等名單，重光食品行、來客鍋、雲也居、石門客棧。

縣長鍾東錦表示，現在正值草莓盛產之際，衛生局對市售草莓農藥殘留抽驗及輔導食品相關業者符合GHP等，確保從農場到消費者餐桌食的安全，春節連續假期即將到來，來苗栗不僅可以體驗採草莓樂趣，還有各式各樣草莓食品都有政府嚴格為食安把關。