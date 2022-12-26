蔡英文總統預計27日召開國安會議，預期將拍板兵役延長方案並親自對外宣布，但有媒體報導，民進黨立院黨團擬將查照案改為審查案，引發在野砲轟。黨團總召柯建銘今受訪表示，尊重朝野各黨的意見，一切按照立法院的議事程序進行。

柯建銘表示，在野黨在這個題目上必須明確表態，所有的有關兵役調整方案，在兵役法第34條很清楚，由內政部及國防部送行政院核定，核定後送立法院查照，就是立法院的事情，那就都照立法院的議事規則及程序。要不要改審查，當然是尊重各黨團意見，這個事情再單純不過。

柯建銘說，查照案改審查案，這是立院一般性的行為，不審查的話，查照案就通過，若改為審查案，依照立院議事規則有3個月的審查期，若委員會在3個月內沒有審，還可以提報院會再延長3個月，最多6個月的審查期，查照改審查只有「Yes or No」而已，立院每天都在發生，就照議事規則處理就好。

「重大的案子我不相信國民黨不改審查。」柯建銘說，不是說一定會不會改為審查，國民黨不審查的話那最好，那就無異議通過，照機關程序來走；目前在野黨質疑好像執政黨甩鍋給他們，我們尊重他們的決定，要不要將查照改審查，國民黨也可以決定啊，我們從來不擋人家的案子，就照立院的議事程序。

柯建銘指出，行政命令在行政院通過就算數了，政院尊重立院送查照案來，所以每週2、30個查照案都有，民進黨團不會動用表決，「你們要審查就審查，我們從來不擋人家審查」，就照議事規則、立院程序，尊重各黨團。