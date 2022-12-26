櫃買中心26日表示，天擎積體電路公司（6708）預計於周五（12月29日）新上櫃掛牌，櫃買中心當日舉辦「新股上櫃敲鑼」儀式，並邀請輔導其上櫃之證券承銷商及簽證會計師共同與會。

天擎積體電路公司主要從事無線音視頻晶片設計及雲端系統軟硬體整合應用服務，2021年合併營業收入為3億3,607萬元，稅後純益為3,311萬元，每股純益為1.29元。今年前三季合併營業收入為2億6,054萬元，稅後純益為5,025萬元，每股純益為1.96元。