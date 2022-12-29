台股續跌一片綠油油，惟新股蜜月行情仍熱，聯發科（2454）、至上（8112）轉投資IC設計業者天擎（6708）29日以28元掛牌上櫃，盤中最高價衝上65元，最大漲幅逾132％，中籤投資人現賺3.7萬元，提前領到「年終紅包」。

天擎29日掛牌上櫃，開盤直上62.5元，且10分鐘內就攻上最高價65元，盤中最大漲幅達132.14％，午盤漲幅也仍有約117％，逆勢對抗大盤下殺壓力；以承銷價28日計算，中籤投資人若幸運賣在65元高點，潛在獲利高達3.7萬元，喜獲年終小紅包。

天擎主要從事無線音視頻晶片設計及雲端系統軟硬體整合應用服務，今年前三季稅後純益5,025萬元、每股稅後純益（EPS）1.96元，均已超越去年全年。

台股今年國內首次公開募股（IPO）市場「強強滾」，加上29日掛牌的天擎，今年已有47檔新股掛牌，創下近四年來新高。

全球資金熱潮漸退，IPO新股也同步遭逢壓力，惟後續隨台股暫時回溫，11月後掛牌的新股蜜月行情均甜，天擎、巨有科技、展達、保勝光學、倍力、視陽、伯特光、進典、虎門科技、圓裕，掛牌首日全面收紅，巨有科技當日漲幅更高達141.33％，展達、保勝光學也有84.62％、95.12％漲幅。

不過，大盤12月再度回檔，IPO新股「破發」警訊再起，截至28日止，今年來掛牌47家上市櫃新兵，扣除轉投控上市的定穎投控，共仍有23檔呈現「破發」，占比近5成，新股掛牌表現「幾家歡樂幾家愁」。