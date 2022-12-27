秘魯內政部表示，秘魯當局以涉嫌參與被罷免總統卡斯蒂約（Pedro Castillo）的貪污案為由，今天逮捕3名警察局長及3名相關人員。

內政部聲明指出，警方以「大規模行動」逮捕這6人，他們涉嫌在警隊中發生「人事升遷違紀行為」。

被捕的其中3人是現任警察局長，據信他們批准卡斯蒂約默許的人事升遷案，以換取金錢利益。

內政部表示，此次行動在多個城市展開搜查，其中包括前國防部長艾雅拉（Walter Ayala）在利馬的兩處住宅，艾雅拉也在接受調查。

艾雅拉和卡斯蒂約雙雙否認不法。

陸軍司令部退役將軍畢斯卡拉（Jose Vizcarra）和空軍司令部退役將軍查帕洛（Jorge Chaparro）在11月聲稱，卡斯蒂約政府曾向他們施壓，要求提拔一些不符資格的軍官。

卡斯蒂約曾試圖解散國會，要以行政命令替代國會立法來統治國家，在他發動所謂的「自我政變」失敗後，於12月7日被國會罷免隨後被逮捕。