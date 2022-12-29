為配合陸港兩地有序解封，香港12月29日起取消絕大部分防疫措施，包括「疫苗通行證」、「限聚令」，以及入境核酸檢測等，僅維持「口罩令」和高風險群組每日快測等要求。

香港信報29日報導，香港醫務衛生局局長盧寵茂對此表示，香港政府仍要爭取提高疫苗接種率，並強調港府是「放寬但非放棄」，會適時考慮取消口罩令的時間，將於冬季後再做評估。

盧寵茂指出，現階段新冠疫情因病毒變異及香港民眾免疫能力的提升，與3年前疫情開始時有別。香港政府透過穩步有序放寬防疫措施及觀察醫療系統情況，協助香港朝向恢復正常生活發展，因此本次放寬並不算突然。

他表示，香港要保持高疫苗接種率，亦要繼續戴口罩。新冠疫情對當地醫療系統的壓力較流感大，新冠和流感更會有疊加作用，可說是「一加一大於二」。

盧寵茂預期，香港放寬措施後，感染數字可能會增加，但相較目前疫情現況，確診數字已不是重要部分。