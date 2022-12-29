謝姓女子與同性別之劉姓台灣人2019年在美國辦理結婚登記，由台北市信義區戶政事務所核准辦理結婚登記，但後來戶政事務所發現謝是香港居民，因該地區尚未承認同性婚姻，撤銷結婚登記，謝與劉提行政訴訟，台北高等行政法院判決撤銷戶政事務所處分，可上訴。

聆判後，劉女說這是跨國同婚在法院第5個訴訟案件，法院已經多次證明內政部做法是違法的，希望內政部不要再以違憲的函示讓地方戶政機關難為，希望所有跨國同性伴侶都能早日結束遙遙無期對團聚的盼望，能夠擁有穩定踏實生活。

謝女與劉女在2019年7月3日在美國辦理結婚登記，由信義區戶政事務所核准辦理結婚登記，並於劉君戶籍記事記載「與英國國人結婚」，謝於是以香港居民身分提出中華民國臺灣地區入境居留定居申請書，申請在臺居留。

後來信義區戶政事務所經移民署通知，謝有香港永久性居民身分證及香港護照，並持有英國海外護照，應為香港地區居民，信義區戶政事務所審認謝是香港地區居民，該地區尚未承認同性婚姻，2020年6月10日逕行撤銷其結婚登記。