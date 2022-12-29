宏達電(2498)ESG受肯定，今(29)日宣布，獲國內外永續發展評級平台銀牌，另外，全球三大ESG指數提供商之一的FTSE Russell近期也宣布，宏達電已通過並成為富時永續指數系列（FTSE4Good Index Series）成分股。

宏達電榮獲「企業永續報告類–資訊及通訊傳播業第二類銀級」。該獎項由財團法人台灣永續能源研究基金會（TAISE）所頒發，主要是在鼓勵企業解決企業永續議題及披露公司治理資訊，以協助其在維護永續發展、友善環境及公益社會的重視與投入。

其實今年4月宏達電亦榮獲國際永續性評級平台 EcoVadis授予永續發展銀牌殊榮。EcoVadis成立於2007年，是全球最值得信賴的企業永續績效評鑑組織之一，截至2022年EcoVadis評估了全球160多個國家中超過90,000間企業，而HTC在2022年獲得銀牌的殊榮，是在全球超過90,000間受評比企業中，得分排名前15%的企業，在通訊設備生產行業中，更是排名前11%的企業。尤其在四大關鍵領域中，HTC在「可持續採購」方面的得分是排名前5%的企業，在「環境」方面的得分則是排名前13%的企業。

此外，全球三大ESG指數提供商之一的FTSE Russell近期宣布，宏達電已通過並成為富時永續指數系列（FTSE4Good Index Series）成分股。

宏達電在ESG的努力並非從今年才開始，在2021年宏達電於減少排放足跡方面就已取得了重大進展，2021年的總碳排量為10,054公噸CO2e，其中直接溫室氣體排放相較2020年前年減少了約47%，而用電產生的間接溫室氣體排放相較2020年前年減少了約15%。

宏達電在產品研發階段時就將節能減碳列為重要目標，因此從產品設計與製程、包裝設計項目上都考量綠色製程、減碳與可回收等設計。如沉浸式VR眼鏡－VIVE Flow由於體積減小，所使用的原料變少，連帶包裝材料也可降低減少使用，在運輸方面更可於同一棧板下運輸更多商品，減少出車趟次與二氧化碳排放量。