投信圈風雲變色，復華投信大股東將異主！三商人壽29日晚間重訊公告，處分復華投信1842萬5631股，每股以新台幣150元交易，合計交易總金額為新台幣27億6384萬4650元，三商壽約可獲利新台幣13.6億元；而接手的買家則是南山人壽，屆時南山人壽將成為復華投信的最大股東。該交易案仍有待保險局及證期局個別核准後，才能辦理交割。

南山人壽大老闆潤泰集團總裁尹衍樑早年就是復華投信大股東。早期復華投信為國民黨黨營事業中央投資旗下投資公司，尹衍樑一開始持股8.3％，後來一路買進其他券商釋出、光華投信賣出的股權，他個人及集團合計一度持有股權高達68%；直至2003年，尹衍樑將復華投信全數股權出售，獲利17.8億元，後才由三商人壽接手。

復華投信董事長杜俊雄在投資界頗具盛名，他曾是潤泰集團總裁尹衍樑的特助。南山人壽29日晚公告再度砸下近27.64億元，約每股150元，買下三商壽手上的持股，成為復華投信的最大股東。除此之外，持有復華投信9.48％的第二大股東吉品投資，其中一名董事黃明端，也和尹衍樑有相當淵源，他則是當年尹衍樑潤泰集團旗下大潤發中國區首席執行官。