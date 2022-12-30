2022年收市，邁入2023年前夕，被動元件類股僅國巨（2327）、興勤（2428）仍位列百元俱樂部，而日系被動元件廠村田、太誘卻因身居蘋果供應鏈，無法擺脫手機市況慘澹的泥淖，即使日圓大貶，創造日系廠商接單的有力條件，股價仍雙雙觸二年低點，表現弱於台廠。

被動元件產業在陸資大廠大幅度擴產之下，衝擊標準品價格，即使去年第四季被動元件廠就已經啟動庫存調整，並且啟動減產模式，仍難逃報價逐季走跌的命運，台廠因受陸資廠擴產的受創程度高於日廠，導致2022年前三季獲利直落，即便陸資風華高科、潮州三環擴產相繼踩剎車，還是難以平衡供需結構，轉型的扎實度反應在財報上，股價也因此幾家歡樂幾家愁。

2022年已經封關，根據最後一個交易日的收盤價，被動元件族群中，僅國巨、興勤還在百元俱樂部之林，國巨以451元亮麗收市，興勤也以124元、上漲4.64％漂亮封關，二家大廠因產品線分散，應用在消費性電子的比率相對較低，車用比重分別高達22％、12％，將「轉型車用」從口號落實成具體產品，真正避開消費性電子的重災區。

展望2023年，國巨將合併二家歐洲感測元件廠，營收年增已無疑慮，外資券商以其減資後股本計算，2023年EPS可望上看6個股本；而興勤在新任總經理鐘世英走馬上任之後，力求3C、通訊、家用等消費性電子應用降低，鞏固電動車、儲能、太陽能、5G通信等四大領域的布局，力求每年至少二位數成長，也成為2023年獲利前段班的安全名單。

從前三季財報來看，獲利排名的勝負已定，國巨、興勤、臺慶科（3357）、日電貿（3090）、禾伸堂（3026）分居EPS排名前五大，有利於2023年的盈餘分配，從2018年被動元件產業超級大循環以來，2022年的獲利排名不僅匹變，也首度有保護元件廠、電感廠取代MLCC廠，拿下獲利前三大。

至於日廠，雖然維持原定的擴產計畫，第四季減產幅度低於台廠，然而封關日的股價表現卻憔悴，蘋果供應鏈村田、太陽誘電的股價沒有反應日圓貶值帶來的接單效應，股價應聲創下2020年以來新低紀錄，表現異常疲弱。

業界認為，手機需求持續低迷，日廠與蘋果供應鏈的關聯度太高，難以擺脫消費性電子需求猶豫不前的疑慮，因此帶衰股價。