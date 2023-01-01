國發會主委龔明鑫31日指出，以11月、12月的情況來看，2023年衰退幅度恐怕將一個月比一個月大，超過預期。尤其是美國經濟成長為零、歐洲負成長、中國大陸情況不明，對台灣出口和經濟成長會有較大挑戰，因此需要更積極的因應措施。

總統蔡英文31日主持國安高層會議，提出3,800億元超收稅負的三大使用方案，其中有1,800億元用作還稅於民、全民共享。龔明鑫表示，相關規畫由行政院擬定，不排除發券或發現金等任何方案，視經濟情況推動。

龔明鑫指出，2023年經濟情勢恐有戲劇性的變化，美國升息步調會減緩，但已經對實體經濟產生收縮效果，美國經濟原先估計是負成長，後來有稍微修正，應該是零成長，而歐洲還是負成長。種種跡象都顯示出，2023年經濟是比較大挑戰。同時中國大陸開始解封，造成疫情升溫，影響整體經濟動能，對全世界經濟有影響。

他表示，8月份行政院提出總預算時，就有預估到2023年經濟情勢，因此總預算金額成長20％，達到2.7兆元，另外是公共建設支出增加32％，達到6,000億元，都可以對經濟成長動能有一定的支撐。

龔明鑫認為，2023年物價會有比較明顯往下降，但有一些個別商品，例如雞蛋等民生常常採購的食品，會遇到挑戰。

對於蔡英文執政六年多來的經濟情勢，龔明鑫指出，2016年本來是經濟成長要保一，現在經濟成長率都超過3％，即便遇到新冠肺炎和中美貿易戰，都可以保持很好。2023年因為歐美等幾大經濟體都有挑戰，美國成長零、歐洲負成長、中國情況不明、東協比較好一點，對出口和經濟有比較大的挑戰。