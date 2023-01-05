羅馬天主教教宗方濟各今天將在梵蒂岡主持前任教宗本篤十六世的葬禮，這是現代史上前所未見的情況，可望有10萬民眾到場觀禮。

法新社報導，本篤十六世成為天主教會600年來首位在任內辭職的教宗之後近10年，將由繼任教宗方濟各在梵蒂岡廣大的聖伯多祿廣場為他主持安魂彌撒，然後本篤十六世的遺體將安葬在聖伯多祿大教堂（St Peter's Basilica）下方的教宗陵墓。

教廷指出，德國籍的榮休教宗本篤十六世雖然不再是梵蒂岡城國元首，但諸如德國總理蕭茲（Olaf Scholz）等世界各國領導人仍將與歐洲王室成員以及3700位神父一同出席葬禮。

本名約瑟夫．拉辛格（Joseph Ratzinger）的本篤十六世是去年12月31日辭世，享壽95歲，終止了一種在梵蒂岡同時住有兩位「白衣主教」的情況。

教廷表示，在本篤十六世遺體停放聖伯多祿大教堂的3天期間，估計共有19萬5000人瞻仰過遺容。本篤十六世遺體穿著紅袍，安放在聖伯多祿大教堂的祭壇前。

本篤十六世遺體昨天傍晚已移入棺柩中，以備今天安葬。葬禮在今天上午9時30分開始，官員事先預估，會有10萬人到場送行。（譯者：張佑之/核稿：嚴思祺）1120105