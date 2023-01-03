南韓總統尹錫悅透露正與美方商議參與核武計畫、軍演，美國總統拜登之後卻否認。南韓總統辦公室今天表示，因為記者提問用的是針對擁核國之間的用語，讓拜登「不得不否認」，重申雙方的確有相關討論。

南韓聯合新聞通訊社報導，總統辦公室宣傳首席秘書金恩惠今天透過書面簡報說明，拜登（Joe Biden）對記者提問「現在是否與韓國（南韓）討論共同核演習」，簡短回應「沒有（No）」，是因記者提問沒頭沒尾，「當然也只能回答沒有」。

金恩惠表示，共同核演習（Joint nuclear exercise）是針對擁核國之間的用語，南韓未持有核武，因此不適用核演習一詞。她重申，南韓與美國正為因應北韓核武威脅，就美國持有核戰略資產的運用討論共享情報、共同規劃、共同實施方案等。

尹錫悅先前接受南韓朝鮮日報專訪時表示，為因應北韓核武威脅，南韓正與美方商議以美國核戰力進行共同規劃及演習，媒體推測，雙方可能進行北大西洋公約組織（NATO）水準的雪貓（SNOWCAT）軍演，也就是由美方「以傳統空軍戰術支援核作戰」。

去年11月進行的韓美安保會議（SCM）中已包含核戰力共同規劃與聯合軍演，意指未來美國的核武政策、戰略及作戰規劃等相關內容，將反映南韓政府的意見。（編輯：郭中翰）1120103