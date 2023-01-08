「啦啦隊女神」已成為棒球與籃球運動場外的普遍現象，然而事實上啦啦隊員們為了保持最完美的體態與面容，不時「進廠維修」，而近日一段南韓啦啦隊影片被分享到社群平台，卻引發許多網友吐槽，認為她她胸部「硬如石頭」毫無波動，調侃「塑化劑超標」。

有網友搜出該名啦啦隊正妹身分，是現年30歲的南韓職棒Kiwoom英雄隊的啦啦隊員李允智，從影片中可見她纖細苗條的身材，卻擁有超兇上圍，豐滿的前胸也隨著舞蹈動作上下彈跳約3分鐘，看起來相當養眼。

南韓啦啦隊員李允智擁有超火辣身材。(影片來源/run_86 Youtube)

據了解，李允智曾經想成為排球選手，後來變成了排球隊啦啦隊長，隨後又轉到職棒啦啦隊，在社群平台Instagram擁有10萬粉絲，除了在Kiwoom英雄隊之外，她同時也擔任大田韓亞市民足球俱樂部與大田KGC排球隊的啦啦隊員。

雖然李允智在南韓受到歡迎，擁有精緻臉蛋與火辣臉蛋，似乎不合台灣網友的胃口，不少網友留言「這型怪怪地」、「很硬的港（感）覺」、「真塑性感」、「您已超塑」、「兩顆石頭在那裡」、「這麼瘦但是又挺又大，絕對是假」，意外引發另類討論。