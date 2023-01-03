不再從事紡織事業，朝營建轉型的三洋實業（1472）指出，2022年陸續拿下高雄市府、屏東縣府等多個工程標案，轉型績效漸顯有機會轉虧為盈。2023年營運預期也可維持穩增長。

2022年三洋集團得標的工程案有5.46億元高雄高工附設立體停車場新建工程、8.9億元的高雄港第七貨櫃中心計畫-S1~S3櫃場附屬建築物工程、3.86億元的「屏東縣里港鄉住宿式長照機構新建工程」工程、3.15億元的玉井農產加工及冷鏈物流中心新建工程、1.73億元的「岡山橋頭污水區（岡山區）第二期第一標工程（Ⅱ）」。

在社會住宅工程有14.59億元的高雄市大寮社會住宅（第一期）新建統包工程、26.3億元的高雄市小港區「山明安居」及「水秀安居」社會住宅新建統包工程。

三洋指出，公司是以營建工程事業、營建開發事業為雙主軸，其中營建工程鎖定公共工程標案來發展，且以最有利標為主，避免價格標的低價競爭。

以三洋2022年累計前三季的稅後純益132萬元，EPS 0.05元，已轉虧為盈。