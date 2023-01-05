台南市經濟發展局5日舉辦施政願景發表記者會，會中表示，統計台南2022年共新增263件投資案，吸引561億元投資額，創造622億元產值，預計可增加9680個就業機會。台南市經發局長林榮川說，台南市升格以來，累計產業投資金額約達 2.2 兆元，其中南科投資額中約9成均來自半導體業的投資，顯見南科、沙崙雙引擎已成為台南市重要產業發展模式，支撐起台南產業命脈。

台南市經濟發展局5日舉辦施政願景發表記者會，台南市經發局長林榮川率領各科室主管分享過去1年來在台南投資狀況及產業數位轉型等成果及未來施政願景，同時配合國家6大施政主軸並結合產、官、學、研等單位全力推動「沙崙智慧綠能科學城」、「大台南會展中心」、「南科3期」、「產業園區報編」等重大建設推動成效，企盼能持續與各界夥伴協力合作，共創台南經濟與產業發展的新榮景。

在招商引資方面，考量台商回流及本土各級產業需地殷切，除透過產業園區開發、轄內土地盤點、老舊工業區改善、市地重劃等策略，創造多元投資標的，亦積極推動南科3期、柳營科技園區第3期、新市產業園區、七股工業區、綠能產業園區及沙崙健康園區等開發計畫，滿足未來產業進駐營運需求，協助更多國內外優質企業落腳臺南，進而帶動地方及區域的發展。

同時為協助加快廠商投資腳步，每月由台南市長黃偉哲親自主持投資會報，檢討各項重大投資案件進度，總計目前列管2億元以上重大投資案90案，投資額達2,928億元，4年來已協助完成投資72案、投資額近8百億元，經統計2022年共新增263件投資案，吸引561億元投資額，創造622億元產值，預計可增加9,680個就業機會。

在數位轉型與新創輔導方面，協助中小企業因應國際趨勢，加碼設立主題式聯盟，推動公共服務數位化，2022年計有48案研發計畫，補助金額達4,500萬元，累計投入研發的經費逾1億2,000萬元，促投資金額達1億6,000萬元，有效帶動產業升級轉型。

同時開設新創相關課程及辦理工作坊共36場次，輔導51組新創團隊，協助5家成立公司，帶領團隊參加創業展覽2場，辦理創業大型展1場，協助創新團隊創造約4,000萬元商機，爭取創業投資資金共1,227萬元，展現市府與廠商攜手拚經濟決心。

另亦積極配合中央推動地方創生，打造有創業機會的未來城鎮、創造鄉鎮獨特魅力，今年計獲國發會核定案七股及學甲2計畫案，經費合計3,171萬元，希望藉以發展地方產業，讓更多年輕具創意的台南年輕人回故鄉發展，創造台南嶄新風采。

台南市升格以來，累計產業投資金額約達 2.2 兆元，其中南科投資額中約9成均來自半導體業的投資，顯見台積電的磁吸效應與半導體產業對臺南產業投資的重要性，在半導體業和高科技業帶領下，南市製造業產值穩定成長，顯見南科、沙崙雙引擎已成為台南市重要產業發展模式，支撐起台南產業命脈。