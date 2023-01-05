美國「小非農」之稱的美國ADP就業數據，去年12月新增23.5萬人，遠超前值12.7萬人及預期的15萬人，顯示就業市場依然火熱，10年期美債殖利率來到3.76%。美股周四（5日）三大指數開低，道瓊工業指數一度跌逾400點，那斯達克指數跌約1.5%。

截至台北時間22點46分，道瓊工業指數下跌402.13點（或1.21%），暫報32867.64點；那斯達克指數下跌153.7點（或1.47%），暫報10305.07點；標普500指下跌47.58點（或1.23%），暫報3805.39點；費城半導體指數下跌43.39點（或1.69%），暫報2526.07點。

5大科技巨頭齊挫，微軟、Meta跌約2%，亞馬遜、谷歌跌逾1%；半導體類股同步下跌，超微、輝達跌超過2%，艾司摩爾跌約1%，台積電ADR小跌0.9%，聯電ADR跌約0.7%。