高端機能服飾及羽絨衣代工大廠廣越(4438)9日公告12月單月合併營收15.56億元，較去年同期成長4.62%，累計合併營收達200.62億元，創歷史新高紀錄，較前一年同期成長54.22%。

廣越總經理吳朝筆表示，廣越2022年營運成長主要受惠各大品牌客戶擴大單，接單暢旺，另因產品類別以中高價位之羽絨服飾為主，較不易受通貨膨脹及市場波動影響，除此之外，轉投資子公司金漢因在針織成衣領域擁有優異生產技術，2022年營運亦顯著成長，集團營運規模逐年擴大。

展望2023年，廣越表示，各品牌客戶訂單持續開發中，另在營運展望及策略上，集團亦持續致力於分散產品類別，擴張生產基地以期集團營運淡旺季之區隔能逐步淡化，營運規模也將隨針織品項持續開發而逐年擴大。

法人表示，廣越為市場上少有橫跨運動及戶外服飾龍頭品牌客戶之代工廠商，手上主要客戶涵蓋運動品牌Adidas、Nike、UANB及戶外品牌The North Face、Patagonia、Helly Hansen、Aritzia等；2022年底更正式打入Lululemon供應鏈，預期未來兩年將對廣越營運帶來挹注，法人看好廣越未來營運版圖將維持穩定擴張趨勢。