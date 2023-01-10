遠傳電信（4904）10日公佈2022年12月份自結營利概況。受惠於5G強勁滲透率、新經濟成長動能，12月份遠傳合併總營收為81.25億元。合併EBITDA與稅後淨利分別為27.00億元及9.00億元；與前一年度同期相較，年成長率分別為11.3%及42.7%。12月份每股盈餘(EPS)為0.28元，締造連續一年雙位數成長的傲人佳績。

2022年全年營運績效亮眼，合併總營收、累計合併EBITDA與稅後淨利的年成長率分別為4.5%、9.3%與22.1%（排除一次性收入影響），達到891.51億元、307.92億元與96.08億元，三項指標皆創下近五年新高，自結稅後每股盈餘(EPS)為2.95元。財測達成率更全數超標，總營收、EBITDA與EPS財測達成率分別為100.4%、101.1%與104.2%。

2022年12月份遠傳電信總用戶數、月租型用戶數均正成長，5G滲透率持續攀升，帶動12月份客戶每月平均貢獻度(ARPU)連續22個月正成長，年成長率達3.1%，月租型ARPU年成長率更高達3.6%。遠傳12月份行動服務營收年成長率為4.4%，達成22個月正成長。2022年全年行動服務營收年成長率為2.9%，達到498.24億，創下近三年新高，穩站業界第二。

遠傳數位轉型持續創造利多，新經濟效益逐年擴大，2022年全年新經濟營收年成長率達18%，營收佔比從2020年的15% 逐年提升至19.4%，其中受惠於企業端雲端服務與物聯網強勁需求，以資通訊業務營收年成長幅度最為可觀，遠傳friDay購物、個人智慧物聯網裝置和設備同樣表現亮眼，挹注新經濟營收成長。

此外，遠傳積極投入偏鄉建設，在NCC指導下，主導建置「花蓮同禮部落基地台」，全台首創結合風力和太陽能發電、搭配微波變頻技術再省66%電力的基地台，以技術力實踐節能減碳、ESG影響力。