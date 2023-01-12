全台喜迎福兔年，遠傳friDay購物自月初至1月15日推出「年終獎金必Buy」優惠活動，祭出全館迎春驚喜價，並嚴選超人氣商品，限時下殺。

包含原價42,900元的SONY 65吋聯網4K電視，活動價31,100元，HITACHI 313L變頻兩門冰箱24,288元、Panasonic 11公升節能專用除濕機9,531元，不僅可以搭配天天現領現折總價1,638元折價券，於活動期間完成新會員認證，再送500元神券，點擊每份商品專屬「瞇價」，還可掀出限時折抵優惠驚喜。

遠傳friDay購物【再轉轉】自去年10月推出，與台北捷運公司、悠遊卡公司陸續合作，各別推出的聯名【再轉轉】服務，提供專屬特色商品，在各大檔期屢屢斬獲好成績，堪稱最佳「帶貨王」。

即日起至1月底止，「再轉轉」同樣設有專屬優惠「年終獎金必Buy」，包含熱銷商品iPhone 14 1萬元（原價27,900）、AirPods Pro2 1,688元（原價7,490元），以及15元入手7-ELEVEN中杯熱美式，聯名【再轉轉】還有機會轉出限定好康，例如小米Max 86吋電視38,888（原價69,999元）等獨家優惠、超熱門限定造型悠遊卡。免下載、免註冊，動動手指馬上「轉」出AI量身推薦的專屬折扣商品、春節限定特惠驚喜。

遠傳friDay購物並將於1月16日至1月29日，接力推出去年首登場的「春節不打烊」活動，不但春節期間「快速到貨」照常配送，外加華麗優惠助陣，包括買Dyson送8％遠傳幣、買日立送5％遠傳幣、SHISEIDO百優精純乳霜不用1,500元即可入手、舒潔兔年限定衛生紙一串139元、PS5限量單機全面到貨。