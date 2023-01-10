新春喜迎金兔年，國泰人壽健康促進平台「FitBack健康吧」推出新春「揪團任務」小樹點加碼回饋活動，鼓勵民眾享用大餐後，揪團挑戰多元健康任務，包括健走步數累計、運動場館簽到及OPEN POINT健康飲食消費等，凡新戶參加立享100點小樹點回饋、解鎖特定任務抽600點小樹點，若團隊完成挑戰，隊長加碼抽100點小樹點及RIMOWA行李箱，國泰邀您春節假期揪團賺回饋，享健康賺小樹點。

國泰人壽表示，「揪團任務」為國泰人壽App中「FitBack健康吧」的挑戰活動，其互動性及話題性一直深受大眾喜愛；國泰統計，2022年度參加隊伍數高達11萬隊，且參加揪團的用戶，在各項健康表現上皆優於其他用戶，每日步數達標7500步的次數甚至多2.3倍，其中揪團隊長以30歲到50歲的水瓶座女性為主，顯示其愛熱鬧的活潑天性。

國泰人壽表示，自1月起不論新舊用戶，參加「揪團任務」通通有獎，例如新用戶參加「揪團任務」立享100點小樹點，用戶首次參加也能享有50點小樹點，新春返鄉團圓可揪爸媽一起動起來。

為降低揪團門檻，國泰人壽同時推出全新玩法「揪是要環島」線上揪團環島地圖，兩人即可成團，以國人走春概念出發，隨團隊步數累積可解鎖對應步數的8大特色景點卡牌，解鎖指定景點可抽最高600點小樹點，隊長帶領隊員完成挑戰再加碼抽RIMOWA行李箱及100點小樹點。

「FitBack健康吧」至今用戶突破80萬人；國泰人壽宣布，與7-ELEVEN經營OPEN POINT熟客生態圈，推出健康消費任務，用戶綁定OPEN POINT會員後，購買任務指定健康飲食品項，即可享有OPEN POINT點數及「FitBack健康吧」任務值雙重回饋，活動推出後受用戶熱烈回響，上線首月綁定人數即突破萬名，實際完成任務的用戶比例更高達41％。