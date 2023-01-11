為創造買氣，Sharetea歇腳亭全台門市自1月13日至1月31日推出「1元復始迎新春大抽獎」促銷活動，只要到店（含自取）單筆消費滿100元，就可現場抽獎，有機會抽到「全單1元」（限當場使用），還有其他眾多獎項，中獎率百分百，要讓消費者新年日日發，杯杯皆有福。

Sharetea歇腳亭表示，「1元復始迎新春大抽獎」活動獎項有：1.全單1元（限當筆使用），2.50元抵用券，3.第二杯半價券，4.任一飲品折5元券。