春節漫遊甲仙城 單車樂活輕旅行

作為南橫公路要衝，高雄甲仙是遊客休憩補給站的首選，由粉紫浪漫的甲仙大橋迎頭歡迎，文化路上芋冰城及餐廳商家是遊客採買小吃及伴手禮之區域，鄰近著名景點，非常適合遊客踏上單車悠遊輕旅行。

位於甲仙郵局旁的貓巷，過去是小孩追逐嬉戲的屋後巷，經過在地藝術家及居民協力彩繪，把這靜謐小巷增添趣味性，成為甲仙打卡點。微笑單車第1100站在甲仙，也是微笑單車第一次將站點設置在甲仙，讓遊客有新的選擇悠遊甲仙。

南橫旅人休憩 碧宮全龍旅社住宿首選

早期甲仙4間旅社佇立在短短350公尺的和安街上，1972年南橫公路開通，甲仙經濟急速攀升，「碧宮旅社」與「全龍旅社」現今依然可見，去年南橫公路再次開通，邀請您來甲仙住一晚，體驗鄉村之美。

▲微笑單車第1100站在甲仙，圖為甲仙大橋。(圖／林雅惠)

幸福甲仙芋筍梅 年度活動4月見

甲仙以芋、筍、梅三寶著名，「甲仙芋筍梅節」以酸酸甜甜的梅汁、梅醋等呈現給大眾，歡迎遊客一同慢活甲仙，品嚐幸福健康的梅好滋味。

六義山登山步道 浪漫梅園輕鬆行從四德入口進入，約15分鐘可以抵達福德宮停車場，沿途林蔭遮罩樹種多元、木樁步道完善，首先抵達觀景平台，眺望台南南化水庫風光，繼續沿山脊步道前行，不消一刻蓊鬱梅園即映入眼簾，酸酸的梅香撲鼻、美麗夢幻。

彩繪神明庄由社區青年自發性合作，將甲仙在地信仰畫作繽紛可愛的卡通神明，單車悠遊不可錯過。定位搜尋：甲仙頂崁Ｑ版神明村

▲領航員：蕭見益（甲仙區長）。甲仙區集山水美景、自然知性、豐饒美食與熱情好客的人情味於一身，不論是熱鬧的走春祈福、漫遊山水田園還是大啖美食，不論是三代闔家同遊、還是情侶檔、背包客，純樸可愛的甲仙絕對值得你來。(圖／林雅惠)

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