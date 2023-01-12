展望2023年，瑞銀預期大陸乘用車境內銷量年減3％。港媒12日報導，瑞銀中國汽車行業研究主管鞏旻指出，大陸電動車補貼2022年底已結束，加上2022年乘用車批發市場高基數增長所造成的庫存累積，都對2023年大陸電動車市場造成挑戰。

香港信報報導，然而，大陸的電動車出口仍處於快速增長階段，因為大陸車廠在電動車與汽車智慧化方面均具競爭力，預計2023年大陸整體乘用車銷量年增1％。大陸電動乘用車批發量有望從2022年的650萬輛，增至2023年的880萬輛，滲透率預計將從2022年的28％，提升至2023年的38％。

鞏旻認為，不應對2023年大陸電動車前景太悲觀，因車廠在成本控制、技術創新與效率提升上都取得進展，而且每年都會有大陸消費者從傳統燃油車轉投電動車。基於過去兩年大陸電動車滲透率均取得10個百分點的提升，相信2023年也可取得同等、甚至更強勁的滲透率漲幅。從全球市場來看，2022年大陸占全球電動車產銷比重逾60％，瑞銀相信2023年仍可維持在50％至60％水準。