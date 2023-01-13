職場上總有不公平待遇，更讓人無法忍受的，是許多能力不濟的同事，薪水卻比自己高。就有一名女助理表示，自己當了4年助理，始終無法升職，某天忍不住去問長官理由，得到「助理薪水不能比專員高」答案，讓她崩潰，質疑這是正常的嗎？

女網友在Dcard發文「工作能力好卻升不了職」，她表示自己是業務經理的助理，到職後很快就上手，才剛滿一個月就被經理稱讚工作能力強，而在此前已有許多人因不適任，轉調業務專員，有鑑於此，經理認為公司內沒有適合這職位的人才，才決定外招徵詢助理。

原PO說，很多時候經理只要一個眼神，她就能明白意思，連經理不在時，許多業務她都能獨立完成，相當有成就感。自己雖然頭銜是助理，但擁有的權力比一般專員大，有時還要教導專員做事，但也因此工作多出不少，讓她產生質疑，自己看似被重用，但實際上仍然只是助理，每天要陪經理加班到很晚，看著那些專員準時打卡下班，薪水還比自己高。

原PO表示，如今已經邁入第4年，薪水卻只加了一點，每當自己有機會升遷時，經理就會出面阻撓，已經被擋了3次，每次經理都說不能沒有她，講到薪水，經理則說「助理薪水不能比專員高」，讓她相當受挫，直言如果還想在這間公司待下去，似乎永遠只能當這位經理的助理，或許是時候離職了。

不少網友看到後也紛紛留言：「直接表示要提薪水，不然年終領完就走」、「職場正常發揮，越認真就被壓榨的越慘」、「這種經理的心態就是不讓好用的人升職轉換職位，格局小又吝嗇。趕快逃」、「快點離開吧，這公司不值得你待」、「有能力就直接跳槽，不然待越久越虧」、「不要迷信好人有好報、有能力就會被看到升遷加薪，事實就是你太好用主管捨不得升你。除非你用離職威脅」、「這4年你學到很多，不愁找到下一份工作」、「記得履歷不要寫助理，要註明業務經理特助」、「這種經理很可怕，等到你沒利用價值就會一腳踹開你」、「4年都沒升遷，以後不可能有希望了，快閃人吧」、「都4年了你還一直被摸頭，我也是醉了」。