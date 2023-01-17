金酒公司今(17)日早上召開記者會發布重大訊息，董事長謝世傑宣布該公司「總經理」職缺將以「徵才」方式、公開甄選，並於今(2023)年2月1日至2月15日止受理報名，廣發英雄帖歡迎有意為金門服務、有志為金酒貢獻長才之專業經理人前來挑戰！

金酒公司從1952年軍管時期設立九龍江酒廠以來，廠長均由軍方派任，後來改制為金門縣政府所屬之金門酒廠，廠長改為金門縣政府派任；至1998年金酒公司化，更名為「金門酒廠實業股份有限公司」，由當時縣長陳水在兼任第一任董事長、派任辛寬得擔任首任總經理，歷屆之總經理均由縣政府派任。

金酒董事長謝世傑期盼透過公開甄選的方式引進專業經理人，帶領金酒再創營收佳績。(于家麒攝)

金門酒廠建廠70周年，總共經歷了12位廠長、12位董事長、9位總經理，為金門酒廠打下了基礎，也讓金門縣民享有優渥的福利。

金酒董事長謝世傑表示，今日的金酒公司為因應企業經營變革，追求永續發展，並與時俱進，落實陳福海縣長「金酒回歸專業經營」之政見，金酒公司將首次公開甄選運營團隊的新舵手，盼能引進專業經理人，跳脫以往思維，以因應疫情後的市場復甦及世界變革，重新面對環境挑戰，帶領金酒公司走向另一個高峰，歡迎想挑戰自我、為金酒再創百億佳績的專業經理人踴躍報名。

金酒公司指出，想要參加「總經理」甄選的民眾只要是大專以上學歷，並曾任食品、飲料或生技公司之民營企業主持人，或曾任公營事業性質有關之行政機關或公營事業性質機構副總經理以上職務二年、或曾在國內外相關著名企業或研究機構擔任一級主管以上職務二年以上、或曾任國內外大專院校助理教授以上職務、或其他經歷足資證明具備主管領導能力或產銷業務經營經驗，可健全有效經營產銷業務者，均可參加此次的甄選，報名期間為2023年2月1日至2月15日止。

謝世傑也說，以目前該公司「總經理」職務的待遇月薪約為新台幣14萬左右，年終獎金平均約為4.6個月，雖然待遇不算高，但新任總經理若能有效提升金酒業績，未來也將提報董事會給予提成或業績獎金以茲鼓勵；至於遴選人才也會組成評選委員會，由董事長擔任召集人，邀請董監事代表3至4人、外部專家學者3至5人及工會代表1人，共同進行評選。期待透過本次公開甄選專業經理人，讓金酒回歸專業經營，帶領金酒再創營收佳績，為金酒永績經營奠基。