本周各類股強弱有別，以半導體類指數上漲7.45％最強勢，光電類指數下跌2.92％最弱勢。國票投顧預期下周指數在14,600～15,000點區間震盪，下周看好五大題材類股，包含：觀光飯店股、水泥股、食品股、生技股、休閒股等。

國票投顧彙整資訊分析指出，近期四項國內外利多因素：

1.國安基金例會決定持續護盤，有助穩定市場投資信心。

2.受惠政策及年節效應，內需消費相關個股在題材支撐下，續有表現空間。

3.台積電法說會後股價重返500元關卡，具一定程度的穩盤效果。

4.美股財報季即將開跑，或有壓寶性買盤提前進場卡位，進而帶動相關個股股價表現。

另國票投顧提醒要留意三項國內利空因素：

1.農曆年假期間台股休市長達12天，節前調節壓力仍大，將對盤勢造成壓抑。

2.大立光看壞手機需求，將使相關族群股價短線承壓。

3.谷月涵日前表示，台股底部未到，恐下探萬一大關，可能影響部份法人投資心態。