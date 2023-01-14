大陸央視新聞用戶端14日報導，從上海海關獲悉，大陸國藥控股股份有限公司13日在上海外高橋保稅區內分撥中心，舉行新冠病毒治療藥物默沙東莫諾拉韋(Molnupiravir)膠囊中國首發儀式。首批該藥物，共計15.5噸，經上海外高橋保稅區海關驗放後，於當日下午辦結進口通關手續出區，及時投放大陸國內市場。

2022年12月29日，大陸國家藥監局根據《藥品管理法》相關規定，按照藥品特別審批程序，進行應急審評審批，附條件批准默沙東公司新冠病毒治療藥物莫諾拉韋膠囊進口註冊。

據國藥控股方面資訊，首批莫諾拉韋膠囊順利走通進口流程後，未來企業還將根據市場需求，分批次開展該類新冠病毒治療藥物的進口，全力以赴做好醫療物資供應保障。

據報導，默沙東與 Ridgeback 生物技術公司合作研發的抗新冠病毒口服藥物莫諾拉韋(Molnupiravir)膠囊，是繼輝瑞Paxlovid、河南真實生物阿茲夫錠之後，第三款在大陸獲批的新冠口服藥。該藥將通過大陸醫療機構配藥銷售。首發的藥物昨天送達上海，今天可以到達大陸其他地方。針對春節期間供需和物流特點等已制定進口、倉儲及大陸全國發運預案。預計春節前後可實現大量分批次到貨，並將綜合運用多口岸聯動、多倉發運等措施提高藥物可及性，惠及更多的新冠病毒感染患者。