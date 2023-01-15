隨著大陸國內旅遊需求陸續釋放，多地為抓住元旦春節假期的旅遊熱點期，紛紛發出「免門票」邀請，更有省市推出全年優惠門票。同時為啟動市民遊客文旅消費意願，拉動跨省遊、跨市游、本地游，也有多地投入發放消費券大軍。而稍早像是海南、四川成都發放的消費券核銷率高達95％以上也展現成績。

據澎湃新聞報導，在近期這波掀起的「門票免費潮」中，例如蘇州就祭出春節期間73家國有景區門票全免，如拙政園、獅子林、周莊、漁洋山統統免費玩；杭州也發布如千島湖、西溪濕地、良渚遺址公園等41個景區景點實行首道門票免費遊，時間持續至3月底。另外溫州、紹興、桐廬等地也發出免門票邀請。

其他像洛陽市官方指出，到本月底止可預約7日內包含龍門石窟、老君山、白馬寺等洛陽市52家A級景區限量免費門票；山西省也鼓勵A級景區2023年1月至6月線上預售全年首道優惠門票，優惠從1折至8折不等，涉及5A級景區包括代縣雁門關、平遙古城、雲丘山、壺口瀑布等。

在文旅消費券部分，廈門市從1月11日至2月11日期間，發放700萬元（人民幣，下同）的新春廈門文旅消費券、共計3.5萬張，可在指定平台上購買享消費券補貼的廈門市限額以上酒店、賓館住宿產品，下單支付時即可享200元立減優惠。

澳門旅遊局也從11日聯合美團推出「酒店5折券」，預訂澳門酒店最高抵扣866元，大陸消費者均可通過美團App領取。另外成都市文廣旅局12日指出，將面向全國遊客發放第二期500萬元文旅消費券。此次涵蓋景區門票、酒店民宿、度假線路等消費品類，覆蓋春節、寒假等旅遊旺季。